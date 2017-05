ஜனாதிபதி தேர்தல் குறித்து எடப்பாடியுடன் வெங்கையா ஆலோசனையா?

ஜனாதிபதி தேர்தல் குறித்து தமிழக அரசுடன் ஆலோசனை நடத்தப்படுமா என்ற கேள்விக்கு மத்திய அமைச்சர் வெங்கய்ய நாயுடு பதில் அளித்துள்ளார்.

English summary

Central Minister Venkaiah Naidu says there will be no plan to discuss about Presidential election candidate. Only TN projects will be discussed.