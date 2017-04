பிளாஸ்டிக் முட்டை - இருக்கா, இல்லையா?: தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்பு தலைவர் விளக்கம்

இந்தியாவில் பிளாஸ்டிக் முட்டை விற்பனை என்பதே இல்லை என்று தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்பு தலைவர் விளக்கமளித்துள்ளார்.

English summary

NEEC president bhagat says that plastic eggs are all rumours