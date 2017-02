அரசியல் கட்சி தொடங்க ரஜினி முடிவு?.. வேண்டாம் என நடிகர் அமிதாப் பச்சன் வேண்டுகோள்!

நடிகர் ரஜினி காந்த் அரசியல் கட்சி தொடங்கப் போவதாக இந்தியா டுடே செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.

Story first published: Friday, February 10, 2017, 17:12 [IST]

English summary

India Today has published a news piece that super star Rajinikanth is launching political party.