செந்தில் பாலாஜியின் கலகக்குரலுக்கு பின்னணியில் இளவரசி மகன் விவேக்

அமைச்சர் எம்.ஆர் விஜயபாஸ்கருக்கு எதிராக செந்தில் பாலாஜி எழுப்பும் கலகக் குரலுக்கு பின்னணியில் இளவரசியின் மகன் விவேக் இருப்பது தெரியவந்துள்ளது.

English summary

Sources say that former minister Senthil Balaji is behind Ilavarasi's son Vivek.