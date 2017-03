இதுவா நிர்வாக திறமை? ஆக்கிரமிப்பு நிலம் என்று அரசுக்கு தெரிந்தது முதல்வருக்கு தெரியாதா?

அரசுக்கு இதுநாள் வரையில் ஆக்கிரமிப்பு குறித்து எதுவும் தெரியாதா? அல்லது முதல்வர் பழனிச்சாமி சென்று வந்த பிறகு கடந்த ஒரு வாரத்திற்குள்தான் ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்ட விவரம் அரசுக்கு கிடைத்ததா?

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Is the TN CM, is innocent enough to participate in a function in what gvt says a occupied land?