சூரிய குண்டத்தில் குளித்த மாணவர் பலி.. ஈஷா யோகா மையம் சொல்வது என்ன?

சர்ச்சைக்குரிய கோவை ஈஷா யோகா மையத்தின் சூரிய குண்ட குளத்தில் குளித்த மாணவர் ஒருவர் பலியானார்.

English summary

Vellor College Studen Ramesh found dead at Coimbatore Isha, isha explain about solar Kunda at Isha