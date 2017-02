மகேந்திரகிரியில் இஸ்ரோ நடத்திய கிரையோஜெனிக் என்ஜின் இறுதிக்கட்ட சோதனை வெற்றி

மகேந்திரகிரியில் ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் 3 சி -25 ராக்கெட் என்ஜினின் சோதனை வெற்றிகரமாக நடத்தி முடிக்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

ISRO successfully tested Cryogenic engine in Mahendiragiri Nellai. Around 640 seconds the test was conducted.ISRO Said it Was success.