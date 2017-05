ஊழியர்களை சக்கையாக தூக்கி எறியும் ஐடி நிறுவனங்கள்.. தடுக்க தமிழக அரசுக்கு ராமதாஸ் வலியுறுத்தல்!

ஐடி நிறுவனங்களில் இருந்து ஒரு ஊழியர் கூட பணியில் இருந்து நீக்கப்படாமல் இருப்பதை தமிழக அரசு உறுதி செய்ய வேண்டும் என பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

The founder PMK Ramadoss, has accused the IT companies of absorbing the skills and power of the employees and throwing them in a big way. Ramadoss insisted that the Tamil Nadu government should immediately call the company officials to do not sack employees.