அதிமுக வேட்பாளர்களுக்கு சேகர் ரெட்டி பணம் கொடுத்தாரா? ராமதாஸ் பகீர் தகவல்

அதிமுக வேட்பாளர்களுக்கு சேகர் ரெட்டி பணம் கொடுத்து அதற்கான ஒப்புகை பெற்ற ஆவணங்கள் அடங்கிய கோப்பு கைப்பற்றப்பட்டதா? என்பதை வருமான வரித்துறை விளக்க வேண்டும் என்று ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 0:15 [IST]

English summary

PMk founder Doctor Rmadoss Income tax department have expalain to seized Documents from sekar reddy house at chennai