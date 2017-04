சென்னை ஐடி அலுவலகத்தில் நாளை ஆஜராக அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர், சரத்குமார் ஆகியோருக்கு சம்மன்

சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள வருமான வரித் துறை அலுவலகத்தில் நாளை நேரில் ஆஜராகுமாறு தமிழக சுகாதார துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர், நடிகர் சரத்குமார், எம்ஜிஆர் பல்கலைக்கழக துணை வேந்தர் கீதாலட்சுமி ஆகியோருக்

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

IT department has searched houses of Health Minister Vijaya Bhaskar, Actor Sarathkumar and MGR University vice chancellor Geetha lakshmi on Friday. Now IT department has summoned them tomorrow.