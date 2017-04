ஆர்.கே.நகரில் பணப்பட்டுவாடா... பட்டியலில் உள்ள அனைவருக்கும் வருமான வரித்துறை நோட்டீஸ்?

ஆர்.கே.நகரில் பணப்பட்டுவாடா செய்யதாக கிடைத்த பட்டியல் தொடர்பாக அமைச்சர்கள், நிர்வாகிகளுக்கும் நோட்டீஸ் அனுப்ப வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் முடிவு செய்துள்ளனர்.

English summary

IT sources When asked whether the department has issued summons to the six persons including the Thangamani,Velumani,Sellur Raju, Dindigul Sreenivasan and Gokula Inidira.