போயஸுடன் தொடர்புடைய சேகர் ரெட்டியுடன் "லிங்க்": தலைமை செயலர் ராமமோகன் ராவ் வீட்டில் ஐடி ரெய்டு!

தமிழக அரசு தலைமை செயலர் ராமமோகன் ராவ் வீட்டில் ஐடி அதிகாரிகள் ரெய்டு நடத்தி ஏராளமான ஆவணங்களைப் பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.

Story first published: Wednesday, December 21, 2016, 9:47 [IST]

English summary

Sources said that IT officials raids at Tamilnadu Chief Secretary Ram Mohan Rao's house today.