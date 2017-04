அவமதிக்கப்பட்ட ஐடி அதிகாரிகள்- தள்ளிவிடப்பட்ட சிஐஎஸ்எஃப் வீரர்- விஜயபாஸ்கர் மீது வழக்கு?

வருமான வரி துறை சோதனையின்போது சுகாதார துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் விதிகளை மீறியதாகவும், பாதுகாப்புப் படை வீரரை பிடித்து தள்ளியதாகவும் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

Story first published: Sunday, April 9, 2017, 10:10 [IST]

English summary

In the report by the CBDT, it is mentioned that the Health Minister of Tamil Nadu, Vijaybhaskar had pushed a CISF jawan before speaking with reporters. Now it has been decided that a criminal complaint will be filed against the minister.