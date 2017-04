பணப்பட்டுவாடா குறித்து தேர்தல் ஆணையத்துக்கு விரிவான அறிக்கை... ரத்தாகிறது ஆர்கே நகர் இடைத்தேர்தல்?

ஆர்.கே. நகரில் ஓட்டுக்கு பணப்பட்டுவாடா நடைபெற்றது குறித்து வருமான வரித்துறையினர் தலைமை தேர்தல் ஆணையத்துக்கு விரிவான அறிக்கையை ஆதாரங்களுடன் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சமர்ப்பித்துள்ளனர். இதனால் ஆர்கே

English summary

The chances of the R K Nagar by-polls being countermanded are very high after the Central Board of Direct Taxes submitted its report to the Election Commission of India.