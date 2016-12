என் வீட்டில் ரெய்டு இல்லை.. எல்லாம் வதந்தி… ஐஏஎஸ் நாகராஜன் மறுப்பு

ஐஏஎஸ் நாகராஜன் வீட்டில் வருமானவரித் துறையினர் சோதனை நடத்துவதாக வந்த செய்தியை அவர் மறுத்துள்ளார்.

Story first published: Thursday, December 22, 2016, 9:58 [IST]

English summary

Income Tax officials claim to have recovered 1.5 crores and six kilograms of gold during raids at the Chennai house of Tamil Nadu Warehousing Corporation MD Nagarajan IAS.