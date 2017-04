விஜயபாஸ்கர் அப்பா வீட்டில் ஐடி ரெய்டு.. 2 பெட்டிகளில் சிக்கிய சொத்து ஆவணங்கள்.. விசாரணைக்கு சம்மன்

தமிழகத்தில் சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கரின் தந்தை சின்னத்தம்பி வீட்டில் நேற்று வருமானவரி சோதனை நடைபெற்றது. இதில் சிக்கிய ஆவணங்கள் தொடர்பாக விசாரிக்க வருமானவரித் துறையினர் அவரது தந்தைக்கு சம்மன்

Story first published: Saturday, April 8, 2017, 9:51 [IST]

English summary

TN health minister Vijabaskar’s father was summoned by IT department in Trichy.