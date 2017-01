ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக போராட்டத்தில் குதித்த சென்னை ஐடி ஊழியர்கள்

ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக சென்னையில் ஐ.டி நிறுவன ஊழியர்களும் போராட்டத்தில் குதித்துள்ளனர். இதனால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

IT employees also protest in Chennai. They supporting for Jallikattu and the students who are all protesting for jallikattu.