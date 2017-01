ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தில் குதித்த ஐடி ஊழியர்கள்... போராட்ட களமாக மாறிய தமிழகம்!!

ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக சென்னையில் ஐடி ஊழியர்கள் திடீர் சாலைமறியலில் ஈடுபட்டனர். அனைத்து தரப்பினரும் ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதராவான போராட்டத்தில் குதித்துள்ளதால் தமிழகம் முழுவதும் போராட்டம் உச்சகட்டத்தை எட்

English summary

IT employees also protest for jallikattu in Chennai. They did road blocked to demand jallikattu. over 500 employees participated in this road blacked protest.