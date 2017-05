நியாயமா.. 55 ஆயிரம் ஐடி ஊழியர்கள் கூண்டோடு பணி நீக்கம்… தொழிலாளர் நல ஆணையத்திடம் பரபர புகார்

முன்னறிப்பு எதுவும் இன்றி 55 ஆயிரம் பேர் கூண்டோடு பணி நீக்கம் செய்யப்பட உள்ளதாக ஐடி ஊழியர்கள் தொழிலாளர் நல ஆணையத்திடம் புகார் அளித்துள்ளனர்.

English summary

IT employees were complained in labor welfare commission to take action over termination of 55,000 staffs.