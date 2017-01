ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து கோவையில் 5 கிமீ தூரத்துக்கு ஊர்வலம் நடத்திய ஐடி ஊழியர்கள்!!

ஜல்லிக்கட்டுக்கு நடத்த வலியுறுத்தி கோவையில் ஐடி நிறுவன ஊழியர்கள் 5 கிமீ தூரத்துக்கு ஊர்வலம் நடத்தினர். அவர்கள் ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவான பதாகைகளை கைகளில் ஏந்திச் சென்றனர்.

English summary

Kovai IT employees did rally for supporting Jallikattu. over thousands employees partcipated in this rally.