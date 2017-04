ஏற்கனவே உடைச்சதெல்லாம் பத்தாதா.. இன்னுமா மாறவில்லை நீங்க.. ஓ.பி.எஸ் ஆதரவாளர்கள் ஆதங்கம்

சசிகலாவை பொதுச் செயலாளராக முன்மொழிந்து விட்டு ஓ.பன்னீர் செல்வம் பட்ட அவஸ்தைகள் போதும். அதிமுக இணைவின்போது மீண்டும் வேறு ஒருவரை நியமித்துவிட்டு அதே தவறை செய்யாதீர்கள் என நிர்பந்திக்கிறார்கள் அவரின் ஆ

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

ADMK General Secretary post should be possessed by OPS team. Then only, ADMK will be here. Otherwise it will be nomore.