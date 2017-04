தர்ம யுத்தம் வென்றது - அதிமுகவிலிருந்து சசிகலா குடும்பத்தார் ஒதுக்குப்படுவது குறித்து ஒபிஎஸ்

சசிகலா குடும்பத்தார் அதிமுகவிலிருந்து வெளியேற்றப்பட வேண்டும் என நடத்திய தர்மயுத்தம் வென்றுள்ளது:வெற்றியடைந்துள்ளது என ஓபிஎஸ் கூறியுள்ளார்.

English summary

It is the victory for Dharmayutham said O.Pannerselvam regarding Sasikala and Dinakaran ousted out from Admk.