இது தாமதமான முடிவுதான். ஆனால் விவேகமானது... சொல்வது திவாகரன் மகன் ஜெயானந்த்

அதிமுகவில் இருந்து சசிகலா குடும்பத்தை ஒதுக்கி வைப்பது என்பது தாமதமான முடிவுதான் ஆனால் விவேகமானது என்று சசிகலாவின் தம்பி திவாகரனின் மகன் ஜெயானந்த் கூறியுள்ளார்.

Story first published: Wednesday, April 19, 2017, 17:14 [IST]

English summary

Jeyanandh Dhivakaran post his face book page, Except sasikala no one else.The decision taken by ministers now to set aside sasikala's family was suggested by us before months...it is a late but wise decision.