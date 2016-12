போயஸ் கார்டனில் 2 அறைகளுக்கு சீல் வைத்த ஐடி அதிகாரிகள்? ரெய்டுக்கு முன்னோட்டம்?

ஜெயலலிதாவின் போயஸ் கார்டன் பங்களாவில் 2 அறைகளுக்கு வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சீல் வைத்ததாக கூறப்படுகிறது. அதிரடி ரெய்டுக்கு முன்னோட்டமாகவே இந்த அறைகள் சீல் வைக்கப்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

English summary

Sources said that Income Tax Department Officers team sealed two rooms at Poes Gardens Residence.