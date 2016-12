ராமமோகன் ராவ் வீடு, தலைமை செயலகத்தில் ரெய்டுக்கு இதுதான் காரணம்... வருமான வரித்துறை விளக்கம்

சேகர்ரெட்டி, ராமமோகன் ராவ் இடையேயான தொழில் தொடர்புகளுக்கு ஆதாரங்கள் இருக்கின்றன. இதனடிப்படையில்தான் சோதனை நடத்தியதாக வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

IT department officials said that they had evidences against the Former Tamilnadu Chief Secretary Rama Mohan Rao.