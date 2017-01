வெளிநாட்டுக்காக வேலை பார்த்தாலும்… நாங்களும் தமிழர்கள் தான்.. வீதி இறங்கி போராடும் ஐடி இளைஞர்கள்

வெளிநாட்டுக்காக வேலை பார்த்தாலும், நாங்கள் அனைவரும் தமிழர்கள்தான் என்று கூறி வீதியில் இறங்கி போராடி வருகின்றனர் தரமணியைச் சேர்ந்த ஐ டி நிறுவன ஊழியர்கள். இதனால் தரமணியில் பதற்றம் நிலவி வருகிறது.

English summary

IT people form human chain to protest ban on Jallikattu demand ban on Peta at Tharamani in Chennai.