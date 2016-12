போலி கணக்கு மூலம் ரூ.150 கோடி டெபாசிட்- சேலம் மத்திய கூட்டுறவு வங்கியில் 3 வது நாளாக சோதனை

சேலம் மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கியில் 3வது நாளாக வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டனர்.

English summary

A team of Income Tax sleuths from Chennai, Trichy and Salem conducted surprise raids at the office of State Central Cooperative Bank in 3rd day.