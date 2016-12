மதுரை மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கியில் ரூ. 50 கோடி பணம் பரிமாற்றம்- ஐடி ரெய்டில் அம்பலம்

மதுரை மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கியில் முக்கிய பிரமுகர்களுக்கு சுமார் ரூ.50 கோடி வரை பண பரிமாற்றம் நடந்து இருப்பதாக கிடைத்த தகவலை அடுத்து வருமான வரித்துறையினர் சோதனை மேற்கொண்டனர்.

English summary

The Income Tax department is conducting a raid on the premises of Salem District Central Co-operative Bank Limited in the city on Monday.