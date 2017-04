ஒரு பக்கம் ராதிகா... மறுபக்கம் சரத்குமார்... வருமான வரி அதிகாரிகள் கிடுக்கிப்பிடி விசாரணை

சென்னை கொட்டிவாக்கத்தில் உள்ள சரத்குமார் வீட்டிற்கு சென்ற வருமானவரித்துறை அதிகாரிகள் அவரிடம் மீண்டும் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

English summary

IT officials raid at SMK leader Sarathkumar 's residence in Kottivakkam on today. IT officials raid Radan media network owned by actor Radhika Sarathkumar in T Nagar