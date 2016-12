ஊழல்வாதிகளிடம் பணம் வாங்கி கோடீஸ்வரர்களான போலீசார்.. ஐடி ரெய்டில் அதிர்ச்சி தகவல்

லஞ்சம் பெற்றுக்கொண்டு கருப்பு பண முதலைகளுக்கு துணை போன போலீசார் பட்டியலை ஐடி அதிகாரிகள் தயாராக வைத்துள்ளனராம்.

English summary

IT raid in Chenani, found many currept police officials and they prepare next raid list.