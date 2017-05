விசாரணையில் ஷாக்.. டிடிவி தினகரனுக்கு பணத்தை வாரி இறைத்த மணல் மாஃபியா.. ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் உடந்தை

டிடிவி தினகரனுக்கு கோடிக்கணக்கில் பணம் கொடுத்து உதவிய விவகாரத்தில் தமிழகத்தின் மிக முக்கிய மணல் குவாரி அதிபர்களும்,ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளும் வருமானத்துறை சோதனையில் சிக்கவுள்ளனர் என்று செய்திகள் வெளியாகியுள்

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Income Tax Raid expected at Tamilnadu sand quarries and IAS officers house as TTV Dinakaran revealed truth.