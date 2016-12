போயஸுக்கு நெருக்கமான சேகர் ரெட்டி கொடுத்த வாக்கு மூலம்- சேலம் கூட்டுறவு வங்கியில் ஐடி ரெய்டு

போயஸ்கார்டனுக்கு நெருக்கமான சேகர் ரெட்டியை சட்டவிரோத பணபரிமாற்ற வழக்கில் சிபிஐ போலீசார் நேற்று கைது செய்துள்ளனர்.

English summary

Even as all attention was on the raids on the State Chief Secretary, the Income Tax department launched a surprised raid at the Salem Central Cooperative Bank late on Wednesday.