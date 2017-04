ஐடி அதிகாரிகள் சோதனை ஒரு பெரிய சதி.. அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சி.. சரத்குமார் ஆவேசம்

வருமானவரித் துறையினர் சோதனை நடத்தியதில் சதி இருக்கிறது என்றும் அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சியே இந்த சோதனைக்கு காரணம் என்றும் சமத்துவ மக்கள் கட்சித் தலைவர் சரத்குமார் ஆவேசமாகக் கூறியுள்ளார்.

Story first published: Friday, April 7, 2017, 16:05 [IST]

English summary

IT raid in my house is purely politics, said SMK leader Sarathkumar.