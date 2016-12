ராம மோகன் ராவ் வீட்டில் ஐடி ரெய்டு- தலைமைச் செயலகம் உள்பட பல இடங்களில் துணை ராணுவப்படை குவிப்பு

வருமான வரித்துறை சோதனை நடைபெறும் தலைமைச் செயலாளர் வீடு துணை ராணுவத்தின் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. தலைமைச் செயலகம், நுங்கம்பாக்கம் வருமானவரி அலுவலகத்திலும் துணை ராணுவம் குவிக்கப்பட்டது

Story first published: Wednesday, December 21, 2016, 13:38 [IST]

English summary

CPRF Security has been stepped up Rama mohan rao house and Tamil Nadu Secretariat, and Income tax office.