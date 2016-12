அதிகார தரகர் ராம மோகன் ராவை பணி நீக்கம் செய்க- டாக்டர் ராமதாஸ்

வருமானவரி ஆய்வு விவகாரத்தில் தலைமைச்செயலாளர் ராம மோகன் ராவை உடனே பணி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் என்று பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் கூறியுள்ளார்.

English summary

PMK founder Dr. Ramadoss urges state government, immediate dismiss Rama mohan rao. State chief Secretary Rama Mohan Rao House and office Income tax officials raiding since morning.