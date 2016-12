ராம மோகன் ராவின் உதவியாளர்களிடம் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை

தலைமை செயலகத்தில் தலைமை செயலாளர் ராம மோகன் ராவின் அறையில் நடந்த சோதனையை தொடர்ந்து அவரது உதவியாளர்கள் இருவரிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டுள்ளது.

English summary

The PA of Tamil Nadu chief secretary at whose residence and office Income Tax raids were conducted has been taken for questioning in Chennai. Sekar and Kumar the Personal assistent of TN, Chief Secretary, are being questioned.