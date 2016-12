ஐடி ரெய்டுக்கு பின் ஆடிப்போன ராம மோகன் ராவ்... கண்டு கொள்ளாத போயஸ் கார்டன்

வருமான வரித்துறையினர் நடத்திய சோதனைக்குப் பின்னர் அதிகம் ஆடிப்போயிருக்கிறாராம் ராம மோகன் ராவ், போயஸ் கார்டனில் இருந்த எந்த உதவியும் கிடைக்காததும் அவருக்கு வருத்தத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளதாம்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Saturday, December 24, 2016, 13:08 [IST]

English summary

IT raids have shocked Ramamohana Rao and poes garden is keeping mum on him.