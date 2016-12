சென்னையில், முன்னாள் வனத்துறை அதிகாரி வீட்டில் ஐடி ரெய்டு

சென்னை கோடம்பாக்கத்தில் ஓய்வு பெற்ற வனத்துறை அதிகாரி கல்யாண சுந்தரம் என்பவர் வீட்டில் வருமானவரித்துறை சோதனை நடப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

IT Raid going on in Kalyana sundaram house who is an ex forest officer.