ஆர்.கே.நகர் தொகுதியில் டிடிவி தினகரன் ஆதரவாளர் வீட்டில் பணம் பதுக்கல்? ஐடி அதிரடி ரெய்டு

ஆர்கே நகர் தொகுதியில் டிடிவி தினகரன் ஆதரவாளர் ராமச்சந்திரன் வீட்டில் பணம் பதுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையில் அங்கு வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் அதிரடி சோதனை நடத்தினர்.

English summary

The Income Tax officials raided the house of ADMK (Amma)candidate TTV Dinakaran's supporter Ramachandaran at RK Nagar.