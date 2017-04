விஜயபாஸ்கர் வீட்டில் வருமானவரித் துறை அதிரடி ரெய்டு… செய்தியாளர்களை விரட்டி போலீசார் அடாவடி

ஆர்.கே. நகரில் பணப்பட்டுவாடா, வரி ஏய்ப்பு செய்ததாகக் கூறி சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் வீட்டில் வருமானவரித் துறை அதிரடி ரெய்டில் ஈடுபட்டுள்ளது.

English summary

Police tights media person, who are gathering news about minister’s residence IT raid.