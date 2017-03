அதிமுகவுக்கு இரட்டை இலை கிடைப்பது சந்தேகம்: சொல்கிறார் பிரேமலதா

அதிமுகவுக்கு இரட்டை இலை சின்னம் கிடைப்பது சந்தேகம் என பிரேமலதா விஜயகாந்த் தெரிவித்துள்ளார்

English summary

Premalatha Vijayakanth says that its difficult for ADMK to get double lief symbol in the election.