அமைச்சர் வீடு உள்ளிட்ட 35 இடங்களில் ஐடி ரெய்டு... பணப்பட்டுவாடா ஆவணங்கள், 4.5 கோடி பணம் பறிமுதல்

தமிழகத்தில் சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் வீடு, அலுவலகம் என சுமார் 35 இடங்களில் நடைபெற்ற வருமானவரிச் சோதனையில் 4.5 கோடி ரூபாய் சிக்கியுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Income tax department seized Rs. 4.5 crores so far in today’s raid in Tamil Nadu including Health Minister Vijabaskar’s residence and office.