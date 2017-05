ரெய்டின் போது மறைக்க முயன்ற ஆவணமும் இருக்கிறது...வசமாக சிக்கும் விஜயபாஸ்கர்

ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தலில் பணப்பட்டுவாடா செய்தது குறித்த ஆதாரம் உறுதியாகி உள்ளதால் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் மீதான விசாரணை தீவிரம் அடைந்து வருகிறது.

English summary

TN health minister vijayabhaskar is in trouble because of the strong evidences against him in it raid