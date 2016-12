வருமான வரித்துறை சம்மன்... ஆஜராகாத ராம மோகன் ராவ், விவேக்- காரணம் என்ன?

மனைவிக்கு உடம்பு சரியில்லாததால் வருமான வரித்துறையினர் அலுவலக விசாரணைக்கு ராம மோகன் ராவ், அவரது மகன் விவேக் ஆஜராகவில்லை என்று கூறப்படுகிறது.

English summary

Speculation was rife that Vivek, son of former chief secretary P Rama Mohana Rao, along with advocate Amalanathan were summoned after raids were conducted on their premises by I-T sleuths. Amalanathan arrived around 2 pm and was there for about two hours, said sources.