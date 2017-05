ஒருவருக்கொருவர் குற்றம்சாட்டி பேசுவது முறையாக இருக்காது: மாஃபா பாண்டியராஜன் வார்னிங்!

ஒருவர் மாற்றி ஒருவர் குற்றம்சாட்டி பேசுவது முறையாக இருக்காது என ஒபிஎஸ் அணியைச்சேர்ந்த முன்னாள் அமைச்சர் மாஃபா பாண்டியராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Former minister Mafoi Pandiyarajan of the OPS team said that it would not be proper for anyone to blame one another. He said that somebody have made contradictory opinions that between the two sides should not be successful.