மக்களே மெட்ரோ சுரங்க ரயிலில் இன்று கட்டணமின்றி பயணிக்கலாமாம்!

சென்னை கோயம்பேடு - நேரு பூங்கா வரையிலான மெட்ரோ சுரங்கப்பாதையில் இன்று கட்டணமின்றி பயணிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

The Metro Tunnel, which runs from Chennai to Neru Park, is today free of charge. The mining train service has been launched since today.