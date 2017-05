அரசியலுக்கு வந்தால் நடிகர் ரஜினிகாந்த் வெற்றி பெறுவார்... சொல்கிறார் நக்மா!

அரசியலுக்கு வந்தால் நடிகர் ரஜினிகாந்த் வெற்றி பெறுவார் என மகிளா காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர் நக்மா தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Mahila congress general secretary nagma meets Rajini kanth in poes garden. After the meeting she was talking with press. She said its a friendly meet with Rajinikanth. There is no political intention in this meet she said.