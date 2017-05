கதவு திறந்தே இருக்கும்.. வந்தா வாங்க, வராங்காட்டி போங்க.. இது ஜெயக்குமார்!

ஈபிஎஸ் அணியுடன் ஓபிஎஸ் அணி இ,ணை வந்தால் நல்லது, வராவிட்டாலும் பரவாயில்லை என அமைச்சச்சல் ஜெயக்குமார் கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Minister Jayakumar says that If the OPS team come for talk its good. If they dont come also no problem he said.