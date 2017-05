சென்னை ஏர்போர்ட் 109டிகிரி வெப்பம் - மிகவும் வெப்பமான நாள் இன்று - தமிழ்நாடு வெதர்மேன்

சென்னை விமானநிலையத்தில் 109 டிகிரி வெப்பம் பதிவாகியுள்ளது. இந்த ஆண்டின் மிகவும் வெப்பமான நாள் இது என்று தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பதிவிட்டுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

TamilNadu weatherman post his facebook page, Sea Breeze saves City by bringing down the temperature but interior parts of City and outskirts sizzles with Chennai Aiprort reaching 43 C.