கொஞ்சம் கூட கூசாமல் மக்கள் பணத்தைக் கொள்ளையடித்தால் இதுதான் கதி!

கொஞ்சம் கூட கூச்சப்படாமல் மக்கள் பணத்தைக் கொள்ளையடிப்போருக்கு இதுதான் கதி என்பதை சொத்துக் குவிப்பு வழக்கு தீர்ப்பு நிரூபித்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

SC verdict in DA case is a good lesson for all the corrupt politicians and officials.